Лукашенко подарили картину, где он изображен с автоматом и сыном Колей Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что самую большую ценность для него имеют подарки, сделанные своими руками, и сообщил, что в этом году получил в подарок на день рождения картину, где он изображен с автоматом и в сопровождении вооруженного сына Николая. Как сообщил белорусский лидер, автором картины является дочь одного из сотрудников службы безопасности.

«Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она (автор) довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина», - отметил белорусский лидер.

Как сообщил Лукашенко, в целом поздравления и пожелания на день рождения поступают обычные. Президент заявил, что многочисленные цветы и подаренные сладости раздает людям.

Белорусский президент также поделился, что не считает свой день рождения великим днем, тем более в масштабах страны. «У каждого же день рождения есть. Поэтому не надо из себя при жизни делать великих», - заявил он, добавив, что не любит лести и «всякого: ай, давайте будем праздновать!».

Напомним, год назад, после президентских выборов в Белоруссии, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в республики начались массовые протесты оппозиции. Во время одной из них появилось видео, на котором белорусский лидер на вертолете подлетает к президентской резиденции, около которой проходила акция протеста. Глава государства в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам.