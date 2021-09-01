Сорок пять вопросов для губернатора

Фото: липецкаяобласть.рф

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отвечал на вопросы в прямом эфире телеканала «Липецкое время», а также на официальных страницах администрации региона в социальных сетях. Разговор продолжался два часа. Глава региона ответил за это время на 45 вопросов. А всего жители области прислали для губернатора более полутора тысяч вопросов, в том числе 1342 на портал, который был специально запущен для сбора обращений. Собирал, обрабатывал и анализировал обращения Центр управления регионом Липецкой области. Более трёх сотен вопросов липчане передали непосредственно по телефону прямой линии. Обращения людей специалисты колл-центра принимали вплоть до завершения трансляции.

Фото: липецкаяобласть.рф

Среди наиболее актуальных для людей проблем – благоустройство, дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и социальная поддержка. Игорь Артамонов пообещал землякам, что ни один вопросов, которые поступили на прямую линию, не останется без ответа. Насущными для жителей области проблемами займутся профильные ведомства. «Общение в прямом эфире с жителями – важный формат для меня как руководителя области. И я, и главы районов всегда в доступе в соцсетях, но прямой эфир помогает взять на контроль решение вопросов, которые волнуют многих», – подчеркнул Игорь Артамонов.