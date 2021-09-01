Стилист осмеяла штаны свадебного костюма Моргенштерна Фото: СОЦСЕТИ

Свадьба Алишера Валеева, он же Моргенштерн, с блогером Диларой Зинатуллиной стала одним из самых запоминающихся событий ушедшего лета. Мероприятие было максимально засекречено и так же эпатажно. Теплоход, крайне скромный банкет, дешевый алкоголь и костюм артиста вызвали ажиотаж в соцсетях.

Персональный мужской стилист Ирина Розано дала общую оценку образу певца на свадьбе. В целом он, по мнению эксперта, оказался неудачным.

Костюм жениха оказался не самым удачным. Фото: https://www.instagram.com/influesii/

Несмотря на то, что артист выбрал модный тренд оверсайз, костюмчик, что называется, не сел. Свободный крой пиджака, длинные рукава и брюки в гармошку добавили только комичности.

Жених забыл о самом главном правиле мужского стиля – даже при свободном фасоне одежда должна идеально сидеть по ключевым точкам.

Пояс брюк идеально соответствовать размеру, этому правила следуют даже в креативных коллекциях.

- На Моргенштерне брюки буквально висят на поясе, их удерживает только ремень. Видимо вместо правильного «оверсайза» Алишер просто купил костюм на пару размеров больше. А такой подход — однозначный антистиль! – рассуждает в беседе с сайтом mk.ru Ирина Розано.

Претензии у эксперта возникли к галстуку и комбинации обуви с ремнем, но в одном артист не прогадал – его образ, как всегда, оказался стильным и обсуждаемым.

Кстати, свадьба молодых людей обошлась в 10 миллионов рублей. Рэпер заказал торт из конопли и построил на теплоходе сцену с кроватями.