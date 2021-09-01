Суд не стал помещать главу "Альянса врачей"* Анастасию Васильеву под домашний арест

Глава независимого профсоюза медицинских работников Анастасия Васильева Фото: кадр из видео

Преображенский суд Москвы 1 сентября 2021 года не стал помещать главу профсоюза "Альянс врачей"* Анастасию Васильеву под домашний арест.

С таким ходатайством на заседании выступил прокурор: он просил изменить меру пресечения Васильевой с "запрета определенных действий" на домашний арест.

"Суд это ходатайство отклонил", - сообщил ТАСС адвокат Анастасии Васильевой Дмитрий Джулай.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что Васильева обвиняется в нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве.

Изначально суд поместил ее на время расследования под домашний арест, позже мера пресечения была смягчена на запрет определенных действий. В частности, суд обязал ее быть дома с 22:00 до 7:00 ежедневно. Но из-за неоднократных нарушений этих условий ФСИН ранее просил перевести Васильеву в СИЗО.

1 сентября стало известно, что Васильева задержана в Москве накануне очередного заседания по делу.

*Внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.