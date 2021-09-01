Сенатор Гумерова поддержала идею дополнительного курса истории в школах

Владимир Путин встретился со школьниками во Владивостоке. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала сообщение о том, что Владимир Путин одобрил предложение школьницы из Владивостока ввести в школах дополнительный курс по истории.

«Я уверена, что историческая правда — это фундамент национальной безопасности нашей страны, поэтому те меры, которые предлагаются ребятами, они важны, важно это слушать и создавать условия для их реализации», — цитирует Гумерову RT.

Политик добавила, что идея школьницы «очень интересная», и отметила важность того, что инициатива прозвучала именно от ребенка.

Напомним, ранее на встрече президента со школьниками в рамках просветительского марафона одна из школьниц Владивостока предложила ввести дополнительный курс истории, на котором учащиеся смогли бы ознакомиться с архивами и историческими документами. Мероприятие состоялось в честь начала нового учебного года во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, передает 5-tv.ru.