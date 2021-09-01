Минздрав Японии: инородные примеси в вакцине Moderna были частицами нержавеющей стали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реагировавшие на магниты примеси, обнаруженные ранее в южной японской префектуре Окинава в вакцине от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna, оказались частицами нержавеющей стали. Об этом в среду, 1 сентября, сообщили в Минздраве Японии.

Такие выводы были сделаны после проверки, проведенной компанией Takeda Pharmaceutical, которая занимается продажей и распространением препарата Moderna в Японии. Как уточняется, частицы были элементами производственного оборудования и не опасны для здоровья человека, даже если попадут в организм вместе с препаратом.

В компании сообщили, что в двух летальных случая, зарегистрированных в Японии у местных жителей, привившихся содержащим примеси вакциной Moderna, на данный момент не удалось установить связь между смертью и вакцинацией. «Расследование обоих случаев проводится добросовестно, в приоритетном порядке и с полной прозрачностью», - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщалось, прививки препаратом из этой партии уже получили около 400 жителей префектуры Окинава. Как писал сайт kp.ru, изначально Минздрав сообщил, что речь идет о фрагментах крышек ампул. В ведомстве заявляют, что признавать партию бракованной пока не следует.