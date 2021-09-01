Вице-премьер Чернышенко заявил, что уровень знаний российских абитуриентов растет

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил уровень знаний абитуриентов российских вузов. Об этом он рассказал в поздравлении студентов с 1 сентября.

“Уровень знаний абитуриентов с каждым годом растет. По предварительным данным приемной кампании, в российские вузы без вступительных испытаний в этом году зачислено 6557 человек. Среди них победители и призёры школьных олимпиад. В некоторых университетах для одарённых студентов за счёт вузов даже были организованы дополнительные бюджетные места”, - рассказал Чернышенко.

Отмечается, что основными направлениями, которые выбрали талантливые студенты, стали прикладная математика и информатика, экономика, юриспруденция, программная инженерия, прикладные математика и физика, лечебное дело и лингвистика.

Чтобы удовлетворить спрос на приоритетные направления обучения, правительство увеличило количество бюджетных мест на 11,4 тысячи в сфере IT, почти на 6 тысяч – по инженерным специальностям, по специальностям медицинского профиля – более чем на 6 тысяч мест.

“Наши студенты – это интеллектуальный потенциал, без которого невозможно с уверенностью смотреть в будущее. И в Год науки и технологий мы запустили целый комплекс мер поддержки молодых ученых и студенчества”, - анонсировал Чернышенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 1 сентября школьников и студентов также поздравил и президент России Владимир Путин. Глава государства посоветовал учащимся фильтровать информацию, предупредив об большом количестве “информационного мусора” в интернете.