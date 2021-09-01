В Госдуме поддержали создание Альянса по защите детей в цифровой среде Фото: Shutterstock

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала создание в России Альянса по защите детей в цифровой среде в России.

Парламентарий отметила, что это очень своевременная инициатива, так как с развитием цифровых технологий появились совершенно новые задачи, а именно кибербезопасность.

Причем речь идет не только о безопасности персональных данных детей, о и обучению их правилам поведения в соцстеях. Часто дети не отдают себе отчет, какой информацией делятся и что она может быть использована против них.

Есть и еще одна острая проблема – это вовлечение детей в опасные и «депрессивные группы». Участие в подобных сообществах может привести к «самым неблагоприятным последствиям».

С так называемыми группами смерти борются правоохранительные органы, но уследить за всем и сразу не всегда удается. Поэтому дети должны реальнее оценивать ситуацию и понимать, что можно делать в виртуальном пространстве, а что нет.

- Не всегда кнопка «родительский контроль» позволяет решить эти проблемы с первого раза. Развитие цифровых технологий обязывает общество следить за детьми и защищать их от различных опасностей, в том числе от преследователей в интернет-пространстве, - заключила Бессараб в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что российские интернет-компании, телеком-операторы и медиахолдинги подписали хартию по безопасности детей в интернете. Она подразумевает ограничение доступа несовершеннолетних к противоправному контенту, сообщает телеканал "360".