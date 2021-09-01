США и Украина проведут линию защищенной связи

Безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и Украина подписали соглашение об установлении линии защищенной связи. В документе поставили свои подписи представители администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и американского Госдепартамента.

Председатель Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины Юрий Щиголь отметил, что безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне и упростит процесс надежной передачи информации.

“Объединение усилий в этом направлении позволит эффективнее противодействовать угрозам в информационной сфере, которые ежедневно превращаются в новые вызовы”, - заявил Щиголь.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 1 сентября, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут расширенные переговоры. Встреча начнется с переговоров при участии советников глав государств, а после продолжится в формате тет-а-тет.