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Политика1 сентября 2021 17:37

США и Украина проведут линию защищенной связи

Соответствующее соглашение подписали представители стран
Наталья СМИРНОВА
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Безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне

Безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и Украина подписали соглашение об установлении линии защищенной связи. В документе поставили свои подписи представители администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и американского Госдепартамента.

Председатель Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины Юрий Щиголь отметил, что безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне и упростит процесс надежной передачи информации.

“Объединение усилий в этом направлении позволит эффективнее противодействовать угрозам в информационной сфере, которые ежедневно превращаются в новые вызовы”, - заявил Щиголь.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 1 сентября, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут расширенные переговоры. Встреча начнется с переговоров при участии советников глав государств, а после продолжится в формате тет-а-тет.