Верховный суд отменил регистрацию бизнесмена Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму РФ

Дмитрий Потапенко. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В среду, 1 сентября, Верховный суд России отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборах в Государственную думу. Об этом сообщили в суде.

Как передает ТАСС, в заявление говорится о том, что суд удовлетворил исковое заявление Центризбиркома об отмене регистрации на выборы в Государственную думу Дмитрия Потапенко, который выдвигался от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Основанием для отмены регистрации являлось обнаружение у бизнесмена иностранных активов.

На данный момент решение суда не вступило в силу, и его можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Ранее суд на тех же основаниях отменил регистрацию шестерых кандидатов, которые выдвигались от Партии роста.

Напомним, выборы в Государственную думу восьмого созыва состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года, и будут проходить в течение трех дней – в период с 17 по 19 сентября, включительно. Одновременно пройдут прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.