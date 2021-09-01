Суд оштрафовал Facebook на 5 тысяч рублей за непредоставление сведений Фото: REUTERS

В среду, 1 сентября, суд предъявил компании Facebook штраф в размере пяти тысячи рублей за непредоставление сведений. Об этом сообщили в суде.

Как передает ТАСС, в суде сообщили, что компания признана виновной в «совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», и Facebook назначено наказание в виде административного штрафа размером пять тысяч рублей.

Напомним, в конце июля суд оштрафовал Facebook на шесть миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Незадолго до этого компания была оштрафована по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию. Штраф для владельцев социальной сети составил 17 миллионов рублей. Компания пыталась оспорить данное решение, но высшая инстанция признала его законным.