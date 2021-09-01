Украинцев возмутило странное фото пресс-секретаря Зеленского на фоне Белого дома: "Стыдно за свою страну" Фото: REUTERS

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров опубликовал в своем Instagram фото на фоне Белого дома. На снимке он высунул язык и изображает, будто держит в руке Монумент Вашингтона, который является самым большим обелиском в мире.

«1 или 2?» – написал пресс-секретарь украинского лидера, опубликовав два фото, на одном из которых он смотрит в сторону Монумента, а на другом - «держит» его.

В комментариях пользователи оценили шутку политики, но при этом отметили, что он вряд ли находится в трезвом уме. Некоторые пользователи обвинили его в том, что подобными снимками он позорит страну.

«Не только позорище, а и преступление против государства. Так унизить Украину перед США. Из грязи в… грязи!», – написал один пользователь.

«Мальчик Сережа, 35 годиков», – добавил другой.

Еще один пользователь обратилась к Никифоров, отметив, что человек в его статусе «должен понимать, что представляет всю страну на международном уровне и, прежде чем что-то делать нужно помнить, что в Украине живут не только идиоты, а умные и образованные люди и хотелось бы чтобы мир об этом знал». Как она отметила, глядя на второй, ей как украинке «стыдно за свою страну».