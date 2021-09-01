Вице-премьер Украины: Киев и Вашингтон не обсуждали Россию на переговорах Фото: REUTERS

Москва не является предметом обсуждения на переговорах политиков Украины и США во время визита в Вашингтон украинского лидера Владимира Зеленского. Такое заявление сделал первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.

«Вообще не было планов обсуждать Россию», - заявил украинский вице-премьер в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, в среду, 1 сентября, президент Украины и американский лидер Джо Байден проведут расширенные переговоры. Как писал сайт kp.ru, встреча начнется с переговоров при участии советников глав государств, а продолжится в формате тет-а-тет.

Как сообщили в Белом доме, на переговорах собираются обсудить перспективы оказания Украине дополнительной помощи, в первую очередь в сфере безопасности. Уточнялось, что Байден и Зеленский должны объявить о запуске двухстороннего диалога по укреплению энергетической безопасности Украины, а также планируют обсудить борьбу с влиянием проекта газопровода «Северный поток – 2».