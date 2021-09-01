Глава МИД Венгрии выразил надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) через некоторое время должна одобрить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Надежду на это высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Я надеюсь, что процедура одобрения ВОЗ завершится через некоторое время. Конечно же, я не могу сказать, когда, но надеюсь, что скоро», - сказал дипломат в интервью ТАСС.

Кроме того, глава МИД Венгрии посетовал, что в Европейском союзе вопрос одобрения вакцин все еще рассматривается как политическая и идеологическая проблема.

Сийярто также сообщил, что Венгрия с радостью рассмотрит вопрос о приобретении дополнительных доз российской вакцины от коронавируса, если имеющиеся запасы кончатся преждевременно.

Напомним, ранее помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что российская вакцина «Спутник V» будет одобрена организацией, вероятнее всего, к середине сентября текущего года.