Талибан* заявил, что не будет брать провинцию Панджшер силой Фото: REUTERS

Движение «Талибан»* не намерено брать силой неподконтрольную движению провинцию Панджшер. Такое заявление сделал член политбюро движения Мухаммед Наим.

«Не было сказано, что мы войдем силой … Мы множество раз пытались договориться, но диалог до настоящего момента не принес результатов .... В то же время мы хотим решить проблему путем диалога – это наша позиция. Мы хотим решить проблему, и в приоритете мирное решение», - приводит РИА Новости слова представителя движения.

По словам Наима, талибы* хотят от жителей провинции изгнать тех, кто создает проблемы.

Тем временем, силы национального сопротивления в провинции Панджшер опровергают заявления радикального движения «Талибан» о захвате шести аванпостов в регионе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник близкий к ополченцам в провинции, движение отступает после того, как понесло «огромные потери».

Напомним, ранее лидер ополчения в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд назвал условия для прекращения сопротивления движению «Талибан»*. По его словам, для талибы* должны создать в Афганистане инклюзивное правительство.

*Запрещенная в России террористическая организация