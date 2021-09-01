Захарова осудила отказ Украины пускать авто с номерами Приднестровья

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказ Украины пускать на свою территорию машины с номерными знаками Приднестровья возмутителен, и подобная мера наносит удар по интересам всех жителей региона. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан», – говорится в комментарии дипломат, размещенном на портале российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также она отметила, что борьба с собственным населением и украинскими гражданами, проживающими на близлежащих территориях, на сегодняшний день становится «фирменным знаком» политики украинского руководства, которое «зачастую вопреки собственным интересам выполняющего указания зарубежных кураторов».

Официальный представитель МИД РФ призвала Украину неукоснительно соблюдать свои международные обязательства в сфере прав и свобод человека, а Евросоюз - дать адекватную оценку такому поведению «украинских подопечных».

Напомним, днем ранее, 31 августа, Украина запретила въезд автомобилям с номерами, выданными в Приднестровье. Решение вступило в силу в среду, 1 сентября. Теперь украинскую границу смогут пересечь только те авто из Приднестровья, которые имеют регистрационные номера согласованного образца или нейтральные регистрационные знаки.