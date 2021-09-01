Гонщик «Формулы-1» Кими Райкконен завершит карьеру после 19 сезонов Фото: REUTERS

Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен сообщил о завершении карьеры в «Формуле-1» по окончанию сезона, отметив, что принял это решение еще зимой.

«Я бы хотел поблагодарить свою семью, все мои команды, всех, кто участвовал в моей гоночной карьере, и, особенно, всех вас, великих болельщиков, которые переживали за меня все это время. История «Формулы-1» для меня подошла к концу», - написал гонщик в Instagram.

Райкконен дебютировал в «Формуле-1» в сезоне 2001 за команду «Заубер». Кроме того, он выступал за «Макларен - Мерседес», «Лотус» и «Феррари». Спортсмен стал чемпионом «Формулы-1» сезона - 2007 году. Кроме того, пилот является двукратным вице-чемпионом (2003, 2005) и трехкратным бронзовым призер (2008, 2012, 2018) «Королевских гонок». Всего в его активе 103 подиума и 21 победа.