Белый дом: Украине необходимо выполнить ряд условий, чтобы соответствовать стандартам НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киеву необходимо выполнить ряд условий, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Такое заявление сделали в Белом доме, где также отметили, что США не могут единолично принимать решения относительно членства незалежной в Североатлантическом альянсе.

Напомним, сегодня, 1 сентября, украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что вступление Украины в НАТО должно стать гарантией безопасности после запуска газопровода «Северный поток – 2», а президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США поблагодарил Североатлантический альянс за поддержку незалежной, однако заявил, что в текущих условиях одного только присутствия альянса в Черном море недостаточно.