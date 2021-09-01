Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире1 сентября 2021 22:29

Белый дом: Украине необходимо выполнить ряд условий, чтобы соответствовать стандартам НАТО

Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Белый дом: Украине необходимо выполнить ряд условий, чтобы соответствовать стандартам НАТО

Белый дом: Украине необходимо выполнить ряд условий, чтобы соответствовать стандартам НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киеву необходимо выполнить ряд условий, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Такое заявление сделали в Белом доме, где также отметили, что США не могут единолично принимать решения относительно членства незалежной в Североатлантическом альянсе.

Напомним, сегодня, 1 сентября, украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что вступление Украины в НАТО должно стать гарантией безопасности после запуска газопровода «Северный поток – 2», а президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США поблагодарил Североатлантический альянс за поддержку незалежной, однако заявил, что в текущих условиях одного только присутствия альянса в Черном море недостаточно.