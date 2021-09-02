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Общество2 сентября 2021 0:56

Одноклассники школьника рассказали, почему он поправил Путина на уроке

Школьники считают, что Никанор не просто так взял слово, когда президент говорил об истории
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Никанор заметил оговорку в речи президента Фото: скрин трансляции

Никанор заметил оговорку в речи президента Фото: скрин трансляции

17-летний школьник Никанор Толстых из Воркуты всего за один день стал героем федеральных СМИ и социальных сетей.

Ученик 11 класса школы № 35 во время открытого урока поправил президента РФ Владимира Путина в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке.

Глава государства допустил небольшую оговорку, рассказывая участникам мероприятия об истории. Однако Никанор обратил внимание на ошибку и позволил себе указать президенту на нее. Когда школьнику предоставили слово, он заявил: "Не сочтите за мою как бы… В общем, это не Семилетняя, а Северная война". В ответ на это российский лидер улыбнулся и поблагодарил ученика за поправку.

Как удалось выяснить журналистам spb.kp.ru, одноклассники Толстых считают, что ничего страшного в данном инциденте нет. К тому же Никанор образованный юноша и хорошо разбирает в истории.

- Я училась с Никанором до 10 класса, - поделилась с spb.kp.ru одна из одноклассниц молодого человека. - Он добрый и ответственный. С тех пор как мы начали учиться вместе, он всегда проявлял активность во всех мероприятиях, показывал себя как настоящий активист. Трудолюбивый, всегда помогал в учебе. Он веселый и приятный собеседник.

Также одноклассники рассказали, что юноша является президентом школы, также обычно он активничает на уроках истории и обществознания. При этом на уроках истории ученик готов рассказать тему вперед учителя.

Школьник поправил Путина во время открытого урока во Владивостоке

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