Одноклассники школьника рассказали, почему он поправил Путина на уроке

Никанор заметил оговорку в речи президента Фото: скрин трансляции

17-летний школьник Никанор Толстых из Воркуты всего за один день стал героем федеральных СМИ и социальных сетей.

Ученик 11 класса школы № 35 во время открытого урока поправил президента РФ Владимира Путина в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке.

Глава государства допустил небольшую оговорку, рассказывая участникам мероприятия об истории. Однако Никанор обратил внимание на ошибку и позволил себе указать президенту на нее. Когда школьнику предоставили слово, он заявил: "Не сочтите за мою как бы… В общем, это не Семилетняя, а Северная война". В ответ на это российский лидер улыбнулся и поблагодарил ученика за поправку.

Как удалось выяснить журналистам spb.kp.ru, одноклассники Толстых считают, что ничего страшного в данном инциденте нет. К тому же Никанор образованный юноша и хорошо разбирает в истории.

- Я училась с Никанором до 10 класса, - поделилась с spb.kp.ru одна из одноклассниц молодого человека. - Он добрый и ответственный. С тех пор как мы начали учиться вместе, он всегда проявлял активность во всех мероприятиях, показывал себя как настоящий активист. Трудолюбивый, всегда помогал в учебе. Он веселый и приятный собеседник.

Также одноклассники рассказали, что юноша является президентом школы, также обычно он активничает на уроках истории и обществознания. При этом на уроках истории ученик готов рассказать тему вперед учителя.

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