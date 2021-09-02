Касаткина обыграла Вондроушову и вышла в третий раунд US Open Фото: REUTERS

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла чешскую спортсменку Маркету Вондроушову. Победа в этом матче позволила россиянке выйти в следующий, третий раунд Открытого чемпионата США (US Open).

Турнир в Нью-Йорке завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу российской теннисистки, которая выступала на соревнованиях под 25-м номером.

В следующем раунде Касаткиной предстоит играть с украинкой Элиной Свитолиной (5-е место мирового рейтинга), обыгравшей испанскую теннисистку Ребеку Машарову (231).

Сейчас Касаткиной уже 24 года, она занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Что касается Вондроушовой, то ей всего 22 года, она уже заняла 38-ю строчку рейтинга WTA, выиграв один турнир под эгидой организации. К слову, в 2019 году чешке удалось дошли до финала Открытого чемпионата Франции.