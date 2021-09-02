"Авангард" победил ЦСКА со счетом 4:0 в матче за Кубок Открытия КХЛ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1 сентября в матче Кубка Открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда "Авангард" обыграла ЦСКА. Встреча хоккеистов состоялась на стадионе "Арена-Балашиха им. Юрия Ляпкина" в Балашихе и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

На 4-й минуте матча во время розыгрыша большинства нападающий Сергей Толчинский выполнил передачу в результате которой игрок Петер Цегларик резким броском смог забросить шайбу в ближний угол ворот.

Позже на 48-й минуте игры канадскому нападающему Корбану Найту удалось увеличить отрыв от соперников. На 52-й минуте Петер Цегларик оформил дубль после грубой ошибки голкипера ЦСКА Адама Рейдеборна. Итоговую в данном матче, четвертую, шайбу на 53-й забросил Корбан Найт.

Теперь в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеистам "Авангарда" предстоит принимать "Адмирал". ЦСКА же дома будут играть с рижским "Динамо". Обе встречи пройдут в эту субботу, 4 сентября.