Кардиолог предупредила переболевших коронавирусом о рисках употребления чая и кофе Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Бабаликашвили предупредила людей, который уже перенесли коронавирусную инфекцию, о рисках употребления чая и кофе.

Эксперт полагает, что данным напитки могут сыграть негативную роль для организма. В связи с этим, она рекомендует на некоторое время воздерживаться от крепкого чая и черного кофе.

- Крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию (ускорение сердцебиения). После коронавируса и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее, - предупредила россиян Бабаликашвили в эфире радио Sputnik.

Кардиолог отметила, что этот совет касается всех переболевших covid-19, а не только тех, у кого ковид протекал в тяжелой форме. Ориентировочно, после болезни пациентам лучше отказаться от перечисленных напитков на 2 - 3 месяца, считает врач.

Напомним, в России продолжается прививочная кампания. В стране уже разработали пять вакцин от вируса, которые показали свою безопасность и эффективность в борьбе с ковидом.