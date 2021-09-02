Мьянма рассчитывает договориться с Россией о поставках вакцин от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Мьянмы надеются договориться о возможности поставок вакцин от коронавирусной инфекции из России. Пока стороны только обсуждают данный вопрос. Об этом заявил министр планирования, финансов и промышленности республики Вин Шейн на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

- Это очень хорошее время для нас, поскольку сейчас мы пытаемся получить вакцины, что очень важно для Мьянмы, - сказал Вин Шейн ТАСС. - Россия сейчас помогает в этом вопросе.

Однако министр считает, что заявлять о каких-либо результатах переговоров между сторонами пока рано. Также он не уточнил, какую именно из российских вакцин Мьянма намерена получить.

Напомним, в России разработали уже пять вакцин от коронавирусной инфекции. Все они прошли необходимые испытания и доказали свою безопасность для граждан.