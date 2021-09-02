Последние новости на утро 2 сентября 2021: Матч Россия – Хорватия завершился ничьей

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 2 сентября 2021 года.

Матч 4 тура отборочного цикла к Чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные России и Хорватии, завершился ничьей. Встреча прошла на поле стадиона "Лужники" в Москве. Для Валерия Карпина это был первый матч на посту главного тренера российской сборной. Хорваты пока не в лучшей форме, но даже после всех разочарований российского футбола в Европе и унылые 0:0 смотрятся нормально. Встреча футболистов была с элементами жесткой борьбы за мяч, но главный арбитр показал всего две жёлтые карточки. Их получили полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Денис Черышев. Как отмечает сайт "КП-Спорт", ничья с вице-чемпионами мира в первом же матче Карпина оставляет в стороне вопрос зачем нужно было менять тренера в разгар отбора к ЧМ-2022.

В 2022 году размер материнского капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка. Это связано с предусмотренной ПФР индексацией маткапитала.

США и Украина по-прежнему выступают против газопровода "Северный поток - 2". Они расценивают проект как "угрозу" для европейской энергобезопасности.

Сегодня в России почти 30 миллионов пенсионеров получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, которую анонсировал президент РФ Владимир Путин. Всего в стране такая поддержка от государства будет оказана свыше 43 миллионам граждан, получающих пенсии.

В Госдуме хотят внести поправки в закон, ужесточающий наказание за мелкое хулиганство. В частности, речь идет о том, чтобы в пять раз увеличить штрафы за драки. Необходимость нововведения возникла в связи с участившимися в последнее время массовыми драками с участием мигрантов.

60 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Это стало рекордно большим количеством за все прежние годы. Лидирующую позицию среди российских вузов в рейтинге сохранил МГУ им. М. В. Ломоносова, который поднялся на 16 позиций, заняв 158-ю строчку рейтинга.

В России после проведения последней инвентаризации выяснилось, что 11 видов животных считаются вероятно исчезнувшими. Среди них - красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, тюлень-монах и лошадь Пржевальского.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что российский рынок труда в целом вернулся к допандемийным показателям. В частности, уровень безработицы в стране сейчас составляет 4,5%, когда в прошлом же году этот показатель был на уровне 4,6-4,7%. Также глава ведомства отметил, что в стране число граждан, трудящихся на удаленке, составляет порядка 2,8 - 3 миллионов человек.

Через несколько лет в РФ может быть введен запрет на производство одноразовых товаров и упаковок из пластика. Предполагается, что создание мощностей для производства альтернативных товаров займет приблизительно два года.