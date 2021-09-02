Ростуризм ожидает восстановление турпотока иностранцев в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Восстановление въездного туристического потока в России может произойти в 2023 году, считает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Дай бог, в следующем году начнем более активно двигаться. Я думаю, реально это 2023 год», – сообщила она журналистам.

По словам главы Ростуризма, в настоящее время ведомство сосредоточено на восстановлении внутреннего туризма, и в этом направлении дела продвигаются хорошо. Догузова заявила, что уже к концу 2021 года Россия выйдет на допандемийный уровень.

Как отметила руководитель ведомства, иностранный поток начинает понемногу восстанавливаться, однако не во всех странах созданы комфортные условия для путешествий: приезжающим обратно из России приходится проходить карантин. В особенности это касается стран Азиатско-Тихоокеанского региона, жители которых еще боятся летать в Россию, сказала она.

Как писал сайт kp.ru, ранее Догузова спрогнозировала возвращение въездного турпотока в Россию осенью 2021. По ее словам, в 2021 году внутренний турпоток может вырасти на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Достичь таких показателей можно будет при отсутствии локдауна, отметила глава Ростуризма.