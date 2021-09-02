Директор института «Станкин» в Москве задержан по делу о многомиллионных хищений в вузе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали директора института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григория Зусева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Директор вуза после проведения с ним следственных действий заключен под стражу, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. В свою очередь в Тверском суде столицы агентству сообщили, что Зусева отправили под домашний арест до 2 октября 2021.

По словам другого источника, доследственная проверка была инициирована Министерством промышленности и торговли России. Он уточнил, в институте не выполнялись установленные государственным контрактом объемы работ и заключались фиктивные подряды. Ущерб от действий директора вуза может достигать до 500 миллионов рублей.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня 2021 сотрудники ФСБ задержали директора филиала Дальневосточного государственного университета путей сообщения Ивана Литвинова, которого подозревают в незаконном расходовании бюджетных средств.