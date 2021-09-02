Аналитик спрогнозировал улучшение позиций рубля после встречи стран ОПЕК+

Аналитик спрогнозировал, чего ждать рублю после встречи стран ОПЕК+ Фото: REUTERS

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, спрогнозировал чего ждать рублю после встречи стран-участниц ОПЕК+.

После переговоров возник позитивный эффект, нефтяной альянс подтвердил планы по наращиванию добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Россия имеет возможность ежемесячно увеличивать добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. Это станет хорошей поддержкой для рубля.

Министры ОПЕК+ договорились каждый месяц обсуждать ситуацию на рынке с учетом коронавирусных ограничений и корректировать добычу, чтобы избежать нехватки или затоваривания.

В настоящий момент рынок находится в небольшом дефиците, что обуславливает высокий спрос и растущие цены на черное золото. Баррель нефти марки Brent торгуется в диапазоне 65-75 долларов.

Закупки российским Минфином американской валюты так же позитивно сказываются на рубле. Еще одна позитивная новость для российской валюты – это предстоящее ужесточение монетарной политики. Высока вероятность, что на заседании 10 сентября ЦБ вновь повысит ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов, до 6,75% годовых.

В октябре показатель может вырасти до 7%, что станет завершением цикла ужесточения монетарной политики.

- В целом полагаем, что рубль в сентябре сохранит стабильность и останется в диапазоне 71,5-74,5 к доллару и 85-88 к евро, - отметил аналитик в беседе с «Российской газетой».

Тем не менее, нельзя исключать, что очередные стрессы пандемии в ведущих странах мира могут обвалить нефть на 2–3%, как это было в августе.

- Однако сегодняшний диапазон 68–72 долларов за баррель Brent выглядит вполне устойчивым, - прокомментировал "Известиям" эксперт по финансовым коммуникациям Андрей Лобода.