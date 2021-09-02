«Вектор» сообщил о скором появлении вакцины «Эпиваккорона-Н» в гражданском обороте Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выпуск в гражданский оборот российской вакцины против коронавирусной инфекции «Эпиваккорона-Н» планируется в ближайшее время, сообщила журналистам заместитель руководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Татьяна Непомнящих.

«В ближайшее время она должна выйти в оборот», – сказала замруководителя центра.

Она пояснила, что выход вакцины в гражданский оборот произойдет после того, как «Вектор» и его партнеры наладят серийное производство вакцины.

Как писал сайт kp.ru, 26 августа 2021 Министерство здравоохранение России зарегистрировало пятую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее Непомнящих объяснила разницу между препаратами «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». По ее словам, в вакцинах содержатся одинаковые что в обоих препаратах содержатся три пептида, вспомогательные вещества и белок-носитель, однако синтезируются они по-разному.