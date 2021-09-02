Производители исключили дефицит сахара в России Фото: Александр Рюмин/ТАСС

России точно не грозит дефицит сахара, поскольку урожай свеклы в 2021 году ожидается достаточно большой, заявил журналистам в ходе Восточного экономического форума генеральный директор группы «Русагро» Максим Басов.

По его словам, посевы свеклы в стране увеличились в этом году не менее чем на 10%, а значит и производство сахара будет выше уровня 2020 года. Точные объемы производства можно будет назвать в октябре, поскольку существуют неопределенности, связанные с погодой, добавил он.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что в России имеются достаточные запасы сахара, и риска его дефицита не наблюдается.

Напомним, ранее Минсельхоз России решил создать государственные запасы сахара объемом до 500 тысяч тонн. Глава ведомства Дмитрий Патрушев объяснил необходимость создания фонда стоимостью сахара, которая постоянно скачет из-за высокой зависимости от объемов урожая сахарной свеклы.