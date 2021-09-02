Банки впервые зафиксировали снижение краж со счетов россиян Фото: Shutterstock

В России впервые зафиксировано снижение объема хищения денег с банковских карт. Начиная с 2017 года объемы хищений только росли, но во втором полугодии 2021 года наметилась обратная тенденция. Об этом рассказали в крупнейших российских банках.

За последний квартал количество хищений с банковских карт уменьшилось на 36%. По данным банка ВТБ, показатель снижается четвертый месяц подряд. Клиенты банка стали на треть чаще распознавать попытки выманить их деньги.

В СКБ-Банке делятся своей статистикой – за последние три месяца показатель хищений снизился на 12% относительно того же периода 2020 года.

В Газпромбанке тоже подтверждают снижение и отмечают, что было пресечено попыток мошенничества более чем на 1 миллиард рублей.

Специалисты «Хоум Кредита» связывают улучшение показателей с повышением финансовой грамотности населения и тщательной настройкой системы фрод-мониторинга.

В ЦБ пока не готовы подтвердить данный факт, так как еще рано подводить итоги. Пока по данным регулятора с января по март 2021 года у россиян было похищено 1,1 млрд рублей. Это произошло с использованием средств дистанционного обслуживания. Сумма почти в два раза превышает показатели прошлого года.

- Во время пандемии россияне стали чаще использовать дистанционные банковские услуги, что вызвало интерес у мошенников, - отмечается в материалах Банка России.

Более 90% мошеннических схем реализуется посредством социальной инженерии. Мошенники применяют психологические уловки и манипуляции, чтобы получить доступ к учетным данным пользователей.

Еще одной серьезной проблемой становятся фишинговые схемы, когда человеку предлагают перейти по ссылке, где воруют персональные данные.

- Снижение объемов краж с банковских карт можно связать с ростом осведомленности клиентов о схемах мошенников. Многие пользователи достаточно успешно распознают преступников. Люди настроены скептически и это дает свой эффект, - комментирует «Известиям» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

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