Брокер объяснил, почему растут долги россиян по ипотечным кредитам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута объяснил резкий рост задолженности россиян по ипотеке. По мнению эксперта, это связано с льготными программами жилищного кредитования.

С начала 2021 года было выдано рекордное количество денежных ссуд, связанных с приобретением нового жилья. Ключевые банки исчерпали свой лимит по данному типу кредитования, столь высокие показатели и привели к тому, что долговая нагрузка в 2021 году превысила показатели 2020 года.

- Россияне все активнее берут жилищные кредиты, в то время как доходы остаются на прежнем уровне. Но заманчивые программы льготного кредитования заставляют людей оформлять кредиты, - говорит эксперт в беседе с NEWS.ru.

Он полагает, что к концу года объем задолженности существенно возрастет из-за инициативы выдавать ипотеку 18-летним заемщикам.

Это категория людей, которая не обладает стабильными доходами. И даже если в настоящий момент с финансами все стабильно, например, если человек занимается блогерской деятельностью, то буквально через пару лет ситуация может коренным образом поменяться. При этом у данной категории заемщиков еще нет образования и опыта работы, чтобы быстро найти иные источники дохода.

- У данной программы больше рисков, нежели плюсов. Человек в этом возрасте редко задерживается на одном месте работы. Отсюда и возможные риски, связанные с возможными многочисленными просрочками по жилищным кредитам, — заключил аналитик.