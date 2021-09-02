Россия рассекретила документы об отказе США выдать СССР императора Японии Хирохито

Россия рассекретила документы об отказе США выдать СССР императора Японии Хирохито

Соединенные Штаты отказались выдать Советскому Союзу императора Японии Хирохито и еще несколько десятков японских военных, участвовавших в разработке бактериологического оружия, следует из рассекреченных документов Архива внешней политики России.

В 1950 году заведующий вторым дальневосточным отделом МИД СССР Евгений Забродин отправил на имя министра иностранных дел страны Андрея Вышинского докладную записку, в которой предлагалось написать письмо главе Союзного совета для Японии генералу США Дугласу Макартуру. В ней должны были быть изложены итоги прошедшего в 1949 году Хабаровского процесса над руководителями Квантунской армии, которые участвовали в создании бактериологического оружия, и список виновных из 49 человек, который возглавлял император Хирохито, передает РИА Новости.

В документах сказано, что японские военные планировали заражать людей чумными блохами при помощи специальной трости и шоколадками с бактериями сибирской язвы. Эти идеи принадлежали организатору программы по бактериологическому оружию Японии, начальнику спецотряда Квантунской армии 731 Сиро Исии. В его отряде проводили опыты по заражению людей чумой, сибирской язвой, холерой и тифом. Тех, кто выжил, отправляли на повторные опыты.

«Японские изуверы испытывали это средство массового уничтожения на тысячах людей, главным образом, граждан Китая и СССР», – говорится в документах.

Все ноты Советского Союза выдать японских преступников Вашингтон проигнорировал. Отмечается, что на запрос Москвы не ответила также и Великобритания.