Песков: Путин чаще раза в день получает доклады по ситуации в Афганистане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства получает доклады о ситуации в Афганистане чаще, чем один раз в день.

«Я думаю, они чаще, чем раз в день [предоставляются] по такому горячему вопросу», – сказал официальный представитель Кремля на брифинге.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не будет делать публичных обращений относительно ситуации в Афганистан. Он пояснил, что Москва не участвовала в западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, поэтому президент не планирует никаких заявлений по этой проблеме.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин во время выступления на втором этапе съезда партии «Единая Россия» прокомментировал ситуацию в Афганистане. По словам российского лидера, Москва следит за происходящим в республике, но вмешиваться в дела другого государства не будет.