Пенсионеры начали получать выплаты в 10 тысяч рублей, о которых было объявлено на съезде «Единой России»

Российские пенсионеры получат выплату в 10 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство исполнило решения съезда «Единой России»: в четверг, 2 сентября, пенсионерам начали поступать единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Деньги перечисляются тем, кто получает пенсию на банковские карты – это 30,7 миллионов человек по всей стране. Еще 12,7 миллиона пожилых граждан с 3 сентября смогут получить деньги через «Почту России».

Всего единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат свыше 43 миллионов россиян, в том числе неработающие и работающие пенсионеры, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца.

Напомним, президент Владимир Путин на съезде «Единой России» поставил перед Правительством РФ задачу назначить и перечислить единовременную выплату. Выступая перед членами партии 22 августа, глава государства подчеркнул: эти деньги должны получить все пенсионеры, в том числе и работающие. Необходимость назначения выплат президент объяснил инфляцией. Средства по инициативе партии «Единая Россия» получат в том числе и военные пенсионеры. Всего правительство России выделит на эти цели более 454 миллиардов рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выплаты в 10 тысяч рублей начнут поступать 2 сентября пенсионерам, получающим пенсию на карту. Люди, получающие пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат выплату одновременно с пенсией. Если они по какой-либо причине не смогут сделать это в сентябре, выплаты можно будет получить в любой другой месяц.