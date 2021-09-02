Песков: США и Украина дружат против России

США и Украина дружат против России, заявил Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую в Вашингтоне встречу американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского. По мнению официального представителя Кремля, Вашингтон и Киев дружат против России.

«По-простому там речь идет об украинско-американской дружбе против России. Дружат не для себя, а против России», – заявил он на брифинге.

Как отметил Песков, антироссийская риторика в словах Байдена и Зеленского, в том числе по Крыму вызывает у Москвы сожаление.

Напомним, встреча двух президентов прошла накануне в столице США. Байден на переговорах сказал, что Соединенные Штаты и Украина разделяют общие ценности. По его словами, партнерство между двумя странами стало очень крепким за последние 30 лет. В частности он отметил приверженность Вашингтона суверенитету Украины на фоне «исходящей от России угрозы». Кроме того, Вашингтон и Киев признали, что газопровод «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы.