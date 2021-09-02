Песков про школьника, поправившего президента: Никакая это не наглость

Школьник из Воркуты Никанор Толстых Фото: скрин трансляции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, произошедшую накануне между главой государства Владимиром Путиным и школьником, который поправил его оговорку.

1 сентября президент России провел открытый урок со школьниками в детском центре «Океан» во Владивостоке в рамках марафона "Новое знание". Путин обсудил с ними историю и не только. В ходе разговора президент допустил ошибку - назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней. Школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил российского лидера, за что тот поблагодарил его.

Песков, выступая на Восточном экономическом форуме, отметил, что не считает поведение школьника наглостью. И в предположения о том, что ребенка отчислят за его поправку, пресс-секретарь президента не верит.

“Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость”, - сказал Песков.