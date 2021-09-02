Настоящая осень придет в Москву уже 2 сентября 2021

Летняя погода уже отошла от столицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорологи прогнозируют в Москве 2 сентября небольшие осадки в виде дождя, облачность и ветер почти до 5 метров в секунду. Однако летняя погода уже отошла от столицы. В Москве теплее +15°C не становится, а по региону столбики термометров не поднимаются выше +17°C. Атмосферное давление дойдет до отметки 741 миллиметров ртутного столба

«Сегодня погода в Москве обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать новые порции разрозненных дождевых туч и более свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном ниже, чем положено в это время года», — рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец у себя в Instagram.

Как предупреждал москвичей сайт kp.ru ранее, осень в столице стартует с ливней. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что лето в этом году отличилось высокими температурами, однако до показателей 2010 года ему все же далеко. Что касается осенних месяцев, они будут прохладными. В Москве в начале сентября морозов не ожидается, что не скажешь о прогнозе на ближайшие дни для других регионов России.