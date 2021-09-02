Песков назвал необоснованным страх Эстонии, Латвии и Литвы перед Россией

Песков отметил, что российские власти стремятся к позитивным двусторонним контактам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках выступления на Восточном экономическом форуме, который проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, коснулся темы международных отношений. Представитель Кремля подчеркнул, что страх прибалтийских стран перед Россией ничем не обоснован.

“К сожалению, Эстония, собственно как и Латвия, как Литва - они совершенно необоснованно предаются какому-то труднообъяснимому чувству страха России, боязни России в связи с тем, что они считают угрозой, которая исходит от России. Это совершенно несостоятельные, необоснованные страхи”, - заявил пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что российские власти стремятся к позитивным двусторонним контактам. Так как Россия заинтересована в развитии отношений с этими странами, хотя сейчас они и складываются весьма непросто.

Как ранее писал сайт kp.ru, в рамках ВЭФ Песков также прокомментировал ситуацию в экономике. Он отметил, что полностью купировать рост цен в России нельзя, но предпринимаемые правительством меры позволяют сохранить макроэкономическую стабильность.