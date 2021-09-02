Песков подчеркнул, что многие российские граждане находятся в американских тюрьмах незаконно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии прогресса по возвращению россиян из американских тюрем. Об этом он рассказал на Восточном экономическом форуме, который проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

На вопрос журналистов о том, удалось ли российской дипломатии добиться успехов в этом вопросе, Песков ответил отрицательно.

“Эта тема действительно затрагивалась [на российско-американском саммите] в Женеве, но продвинуться здесь пока не получилось”, - признался представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что многие российские граждане находятся в американских тюрьмах незаконно и сталкиваются там с очень жестокими условиями пребывания - вплоть до неполучения необходимой медицинской помощи.

“Наши дипломаты будут продолжать делать все, чтобы добиться освобождения этих людей и защищать их права даже в их нынешнем статусе заключенных”, - отметил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, в своем выступлении на ВЭФ-2021 Песков также затрону вопросы международных отношений. Так, например, он сказал, что страх прибалтийских стран перед Россией ничем не обоснован.