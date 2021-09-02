Кадровики рассказали, кто будет получать больше осенью 2021 года Фото: Shutterstock

Эксперты кадрового рынка перечислили вакансии, по которым осенью ожидается рост зарплат.

- Как правило увеличение доходов по сезонам связано с работами кровельщиков, работников сельского хозяйства, специалистов по обслуживанию кондиционеров. Осенью ожидается рост спроса на услуги репетиторов, таксистов, курьеров, специалистов сектора IT. А вот у бухгалтеров, юристов, экономистов и финансовых специалистов, врачей, преподавателей доходы не зависят от времени года, — отметила в беседе с Life старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По данным компании YouDo, в последнее время юристы и бухгалтеры стали меньше зарабатывать, их доходы сократились примерно на 17%.

А вот в таких отраслях, как информационные технологии, системная интеграция, Интернет доходы наоборот растут.

Где выросли зарплаты в 2021 году

IT сфера +11%,

Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника +5%,

Производство непищевых товаров +6%.

- Наименьшая динамика прироста зарплат зафиксирована в финансовом секторе, маркетинге, рекламе, дизайне, продюсировании, - делится данными директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина.

Пандемия коронавируса заставила многих сменить свою профессию и обучиться новой специальности. Прежде чем решиться на такой шаг кадровики советуют просчитать все плюсы и минусы.

Президент компании SuperJob Алексей Захаров отмечает, что практически в каждой отрасли не хватает квалифицированных сотрудников. Им повышают зарплату и за ними охотятся кадровики.

- Чтобы добиться прибавки, стоит следить за актуальными трендами в своей специальности. Вовсе не обязательно менять профессию, порой достаточно повысить квалификацию или немного сменить специализацию, - отметил Захаров.

Ранее специалисты сервиса «Работа.ру» проанализировали более 3000 вакансий в сфере производства и назвали самые высокооплачиваемые, сообщает RT.