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Политика2 сентября 2021 11:43

Песков: России не нравится приближение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ

Москва обратила внимание на планы Соединенных Штатов оказать военную помощь Украине, отметил пресс-секретарь президент РФ
Абдулла ШАКИРОВ
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России не нравится приближение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ, заявил Песков

России не нравится приближение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ, заявил Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приближение военной инфраструктуры к границам России. Как отметил пресс-секретарь президента РФ в беседе с журналистами, российский лидер Владимир Путин неоднократно акцентировал на это внимание.

«Это то, что нам совсем не нравится», – сказал он.

Кремль обратил внимание на планы Соединенных Штатов оказать военную помощь Украине, отметил Песков. Как сообщил пресс-секретарь Путина, Москва считает, что это может подвигнуть Киев на непредсказуемые действия в Донбассе.

Как писал сайт kp.ru, ранее Песков сообщил, что приближение войск НАТО к российским границам обязывает Россию принимать меры по обеспечению совей безопасности.

Напомним, командующий четвертой армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев отметил, что государства НАТО в последнее время проявляются чрезмерный интерес к южным границам РФ. По его словам, активность разведывательной авиации стран Североатлантического альянса в акватории Черного моря в 2021 году увеличилась почти в три раза.