Президент РСТ Игнатьев поддержал продление программы кешбэка на следующий год

В РСТ поддержали продление программы кешбэка на следующий год Фото: Shutterstock

Турбизнес поддерживает продление программы туристического кешбэка на следующий год. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. Он также добавил, что туроператоры уже ждут новые параметры государственной программы для планирования продаж.

«Мы выступаем за продление программы на будущий год. Как организации, объединяющей турбизнес, нам было бы интересно иметь график программы на следующий год, который показывал бы, в какие месяцы, на какие даты мы могли бы рассчитывать, продавая турпродукт с кешбэком», - цитирует Игнатьева «Российская газета».

Эксперт напомнил, что сейчас туристы могут бронировать поездку в рамках программы кешбэка не ранее, чем за месяц до выезда. Однако, по его мнению, было бы хорошо продлить этот коридор, чтобы путешественники могли заранее планировать свой отдых.

Напомним, ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о планах запустить зимний этап туристического кешбэка. Он будет действовать с 15 января до апреля 2022 года, передает телеканал «360».

Кроме того, накануне Ростуризм продлил летнее окно продаж туров к кешбэком. Прогамма должна была действовать до 31 августа, однако ее продлили еще на две недели, сообщил 5-tv.ru.