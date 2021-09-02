Роспотребнадзор спрогнозировал скачок заболеваемости COVID-19 осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможном росте новых случаев заболеваемости COVID-19 в России. Новый скачок ожидается осенью 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможном росте новых случаев заболеваемости COVID-19 в России. Новый скачок ожидается осенью 2021 года.

По словам руководителя Роспотребнадзора, в осенние месяцы с особой агрессией проявляет себя не только коронавирус, но и другие острые инфекции, в том числе грипп и ОРВИ.

«Каждый год, когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школы, по целому ряду эпидемиологических, вирусологических причин, складывающиеся заново коллективы», — рассказала о причинах корреспонденту «Интерфакс» Анна Попова.

Противостоять печальной тенденции к росту можно, выполняя все противоэпидемические требования. В числе общих мер профилактики вакцинация, дезинфекция, ношение масок, социальная дистанция и соблюдение порядка входного контроля в учебных заведениях и предприятиях.

Как сообщал сайт kp.ru ранее, COVID-19 может находится в воздухе до 9 часов. Вирусолог Анча Баранова в своем блоге в Инстаграм рассказала, что защититься от опасной болезни можно, во-первых, сделав прививку, во-вторых, не забывая о ношении средств защиты. Для этой цели больше всего подходит респиратор.