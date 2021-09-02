Путин не разговаривал с бежавшим из Афганистана экс-президентом Ашрафом Гани Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не разговаривал экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани, бежавшим из страны после вхождения боевиков «Талибана* в Кабул.

«Нет», – сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, разговаривал ли Путин с Гани.

Напомним, Гани покинул Афганистан после захвата Кабула талибами*. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ заявило, что бывший президент Афганистана укрылся вместе со своей семьей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как писал сайт kp.ru, экс-лидер Афганистан выразил уверенность, что в ближайшее время вернется в страну. По его словам, он покинул республику, поскольку не хотел становиться причиной кровопролития.

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*Запрещенная в России террористическая организация