Песков заявил о вероятности введения США новых антироссийских санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность введения новых санкций против РФ. По его мнению, исключать такого поворота дел никогда нельзя.

“Вероятность продолжения Вашингтоном санкционной политики присутствуют всегда. Мы знаем, что Вашингтон почему-то очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран”, - заявил Песков, выступая в четверг на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.

Представитель Кремля также отметил, что в России такую практику считают неконструктивной.

Как ранее писал сайт kp.ru, тема международной политики стала одной из самых обсуждаемых на ВЭФ-2021. Песков, в частности, прокомментировал приближение военной инфраструктуры к границам России. Он подчеркнул, что властям страны эти действия не нравятся.