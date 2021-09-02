Китай призвал США задуматься над словами Путина последствиях миссии в Афганистане Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Соединенным Штатам следует задуматься над словами президента России Владимира Путина о последствиях американской миссии в Афганистане, считает официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

«Точка зрении Владимира Путина заслуживает того, чтобы американцы над ней как следует задумались», – заявил дипломат на брифинге.

Как писал сайт kp.ru, накануне российский лидер во время встречи с учащимися во Всероссийском детском центре «Океан» на марафоне общества «Знания» отметил, что США в течение 20 лет пытались цивилизовывать население Афганистана, навязывая им свои стандарты, однако для страны это обернулось трагедией и потерями.

Напомним, Вооруженные силы Соединенных Штатов покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула.