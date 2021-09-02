Лавров не исключил, что США попытаются выкрасть российских спортсменов под предлогом допинговых нарушений Фото: REUTERS

США могут попытаться вывезти на свою территорию российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопингового законодательства, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Не исключаю, что так же, как американцы «выкрадывают» тех, кого они в чем-то подозревают, по всему миру…подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», – заявил дипломат во время встречи с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

По мнению Лавров, спорт сегодня «запредельно политизирован», и это исходит от стран Запада, которые пытаются таким образом сдержать Россию.

Как писал сайт kp.ru, ранее гендиректор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в Токио, все еще обманывают мир, и необходимо обнародовать их допинг-тесты.