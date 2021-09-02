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Экономика2 сентября 2021 12:55

Песков заявил, что никогда не испытывал профессионального выгорания

Если такое случится, сказал пресс-секретарь, он будет что-то менять в жизни
Наталья СМИРНОВА
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на своей должности никогда не чувствовал профессионального выгорания. Об этом он рассказал, выступая в четверг на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.

По статистике американского института общественного мнения Gallup, эмоциональное выгорание на работе когда-либо испытывали 67% людей. При этом выгоревшие сотрудники в 2,6 раза чаще активно искали другую работу. Однако Дмитрий Песков, по его словам, с такими ощущениями не сталкивался.

“У меня не случалось выгорания. Я считаю, что если такое выгорание случается, наступает момент что-то менять, заниматься чем-то другим. Более того, я убежден, что те, кто работает на такой работе, как я, не должны, не могут позволить себе выгорать, это было бы нечестно по отношению к главе государства, на которого он работает”, - рассказал Песков.

Пресс-секретарь, однако, отметил, что если с ним подобное когда-то случится, он будет “что-то менять” в своей жизни.

Как писал сайт kp.ru, ранее на личные вопросы ответил глава правительства Михаил Мишустин. 1 сентября школьники спросили премьер-министра, чем он занимается в свободное время. Мишустин признался, что тратит его на книги и спорт.