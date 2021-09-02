Губернатор Василий Орлов: «Амурские студенты смогут получить бесплатно два высших образования»

Амурские студенты смогут получить второй диплом о высшем образовании бесплатно за счет бюджета. Фото: Мария ЛЕНЦ

Студенты в Амурской области смогут бесплатно получить второе высшее образование. Эта программа будет доступна для учащихся нескольких вузов Приамурья. Первое высшее образование они будут получать очно, в высшем учебном заведении своего родного региона, второе – дистанционно, в одном из престижных университетов страны. По словам главы Приамурья Василия Орлова, расходы на второй диплом будут компенсироваться за счет областного бюджета.

- Проект «Два диплома» ориентирован на студентов вузов. Как мы все знаем, Конституция РФ гарантирует получение только одного диплома на бюджетной основе. Расходы на второй диплом готов взять на себя бюджет области, – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Проект бесплатного второго высшего образования сейчас разрабатывается министерством образования Амурской области. Подобная схема уже успешно действует в Сахалинской области. Главная цель программы – предоставить студентам как можно больше возможностей для развития и воспитать новые профессиональные кадры, которые останутся жить и работать в Амурской области.

- Мы стремимся всесторонне поддерживать молодых профессионалов региона, - отметил Василий Орлов. - С одной стороны – обновляется материально-техническая база учебных заведений, которая нисколько не уступает, а в некоторых случаях даже превосходит оснащение, имеющееся у работодателей. С другой стороны – поддержка финансовая. С прошлого года студентам колледжей, демонстрирующим успехи в учебе, выплачивается губернаторская стипендия. Отличники получают по 12 тысяч рублей два раза в год. С этого года ребята, совмещающие хорошую учебу и работу по профилю, также поощряются, размер единовременных выплат – 30 тысяч рублей.

На проект «Два диплома», по предварительным оценкам, будет необходимо выделить из региональной казны около 13 миллионов рублей. На первом этапе в программе определены 40 приоритетных для региона направлений подготовки, в том числе «Современные методы генетики и селекции культурных растений», «Генетика, биоинформатика, геномика», «Нефтегазовое дело», «Управление в технических системах», «Проектирование инженерной защиты территорий, зданий и сооружений» и многие другие. Эти направления в вузах-партнерах смогут освоить студенты Амурского государственного университета, Дальневосточного государственного аграрного университета и Благовещенского государственного педагогического университета. Второй диплом о высшем образовании они смогут получить в МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Российском государственном университете им. Губкина и в других федеральных вузах.