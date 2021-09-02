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Политика2 сентября 2021 13:05

Лавров заявил, что Западу выгодна Украина, которая будет "постоянно лаять на Россию"

Дипломат считает, что молчание Запада выдает его намерения
Наталья СМИРНОВА
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Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров выступил перед представителями спортивного общества Свердловской области. В своей речи он поднял вопрос международных отношений России и Украины.

Лавров напомнил о высказывании украинского лидера Владимира Зеленского, который посоветовал всем, кто считает себя русскими, но живет на Украине, уезжать из страны. Дипломат подчеркнул, что такую риторику, несмотря на ее недопустимость, никак не комментируют западные страны.

“Это он официально заявил в интервью. И молчание Запада выдает его с головой, значит ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию”, - отметил Лавров.

Ранее сайт kp.ru писал, что Ларов прокомментировал обещания президента Соединенных Штатов Джо Байдена о прекращении вмешательства в дела других стран. Российский дипломат отметил, что эти слова дают надежду на то, что на планете станет спокойнее.

Лавров заявил, что Западу выгодна Украина, которая будет «постоянно лаять на Россию»